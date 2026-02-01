Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 75-Jährige - 2602003

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag, 31. Januar 2026, wurde eine 75-Jährige Opfer eines falschen Bankmitarbeiters. Die Polizei ermittelt und warnt vor den im Kreis derzeit verstärkt auftretenden Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Samstagnachmittag wurde die Seniorin von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Der Mann täuschte vor, dass es auf dem Konto der Mettmannerin zur Abbuchung eines vierstelligen Betrages gekommen sei.

Um diese Buchung stornieren zu können, erfragte er die Zugangsdaten zum Online-Banking der Mettmannerin. Anschließend verschaffte sich der Anrufer Zugriff auf das Konto der 75-Jährigen und nahm eine Überweisung von mehreren tausend Euro vor.

Erst im Anschluss wurde die Mettmannerin misstrauisch und erstattete Anzeige.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell