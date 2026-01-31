POL-ME: Bei Entrümpelungsarbeiten: Leichnam entdeckt - Polizei hat Ermittlungen eingeleitet - 2601111

Polizei Mettmann

Monheim am Rhein (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

Wie bereits berichtet hatte sich am 6. November 2025 ein 52-jähriger Mann in einer Wohnung im Monheimer Ortsteil Baumberg während eines polizeilichen Durchsuchungseinsatzes wegen eines Waffendeliktes mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2511024 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6153211).

Der Mann war kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen verstorben und seine Wohnung polizeilich versiegelt worden.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Am Mittwoch (28. Januar 2026) begann die Entrümpelung der betroffenen "Messi-Wohnung" durch eine Fachfirma. Im Zuge dieser Entrümpelung fanden am Freitag (30. Januar 2026) Mitarbeiter des Unternehmens versteckt unter Unmengen von Unrat in der Wohnung einen bereits zum Teil skelettierten Leichnam einer älteren Frau. Anschließend informierten die Mitarbeiter der Fachfirma die Polizei, welche unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eine Mordkommission einrichtete.

Zur Klärung der Todesursache der noch nicht identifizierten Leiche wurde diese noch in der Nacht zur Rechtsmedizin gebracht und obduziert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt.

Die Ermittlungen dauern an.

