Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601107

Bild-Infos

Download

Velbert / Ratingen / Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Donnerstag, 29. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 9 Uhr in ein diakonisches Café an der Bleibergstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und entwendeten unter anderem Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Mittwoch, 28. Januar 2026, gegen 17 Uhr, bis Donnerstag, 29. Januar 2026, gegen 10 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täterinnen oder Täter einen Anhänger von einer Baustelle am Hackenbergweg in Höhe der Mettmanner Straße in Ratingen-Schwarzbach. Auf dem Anhänger mit dem Kennzeichen AK (Landkreis Altenkirchen) befand sind ein roter Bagger der Marke Takeuchi sowie ein Anbauverdichter.

Am Donnerstagabend, 29. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Preußenstraße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Donnerstag, 29. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 7 Uhr in eine Werkstatt an der Seibelstraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und entwendeten diverses Werkzeug.

Am Donnerstag, 29. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus am Grimmweg in Mettmann-Metzkausen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell