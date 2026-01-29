Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß beim Wenden: eine Person leicht verletzt - 2601105

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Mittwochabend, 28. Januar 2026, stießen in Monheim am Rhein zwei Autos bei einem Verkehrsunfall zusammen. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Gegen einen 17-jährigen Monheimer wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 21:30 Uhr war ein 30-jähriger Monheimer mit seinem Seat Leon auf der Alten Schulstraße in Richtung Krummstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 26 beabsichtigte er zu wenden. Ein 17-jähriger Monheimer, der die Schulstraße in dieselbe Richtung mit einem 5er BMW befuhr, versuchte den Seat grob verkehrswidrig zu überholen und stieß mit ihm zusammen.

Der 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, aber lehnte eine Behandlung ab. Der 17-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 17-Jährige nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern dass der BMW unterschlagen und nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen wurden gestohlen. Die Polizistinnen und Polzisten stellten den Wagen sicher. Gegen den 17-jährigen Mazedonier, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Er wurde vor Ort an seinen Stiefvater übergeben.

Der Seat Leon wurde auf Halterwunsch abgeschleppt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell