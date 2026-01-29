Polizei Mettmann

POL-ME: Fast drei Meter hohe Bronzefigur von Friedhof entwendet - 2601106

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Monheim am Rhein (ots)

Bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter haben - mutmaßlich in der Nacht auf Mittwoch (28. Januar 2026) - eine annähernd drei Meter hohe Bronzefigur von dem Gelände eines Friedhofs in Monheim am Rhein entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen müssen sich die Täterinnen oder Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr am Dienstagnachmittag (27. Januar 2026) und 9:40 Uhr am Mittwoch Zugang auf den Friedhof der katholischen Kirchengemeinde "St. Gerion Dionysius" an der Frohnstraße verschafft haben. Dort flexten sie eine etwa 2,80 Meter bis drei Meter hohe Bronzefigur ab und entkamen unerkannt.

Bei der Bronzefigur handelt es sich um eine fest mit dem Boden verankerte Darstellung einer Krankenschwester. Die Unbekannten schnitten die Figur augenscheinlich mit einer Flex an den Füßen ab und transportierten die Skulptur dann ab.

Da die Figur äußerst schwer ist, geht die Polizei davon aus, dass mehrere Personen am Werk waren und entweder einen Transporter oder einen Anhänger zum Abtransport genutzt haben müssen. Ihr Ziel dürfte es gewesen sein, die Figur einzuschmelzen umso aus dem Rohstoffwert Profit zu schlagen.

Der materielle Wert der "Krankenschwester" beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe von etwa 15.000 bis 20.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat auf oder an dem Friedhof verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann etwas zum Verbleib der Bronzestatur sagen? Ein Foto der entwendeten Figur ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell