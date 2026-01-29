Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601103

Bild-Infos

Download

Velbert / Hilden / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 7:40 und 12:15 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Südstraße in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, versuchte ein noch unbekannter Täter gegen 14:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in Höhe der Mintarder Straße in Hilden einzubrechen. Er beabsichtigte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen, als eine Bewohnerin den Raum betrat. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung und kann leider nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Samstag, 24. Januar 2026, gegen 0 Uhr, bis Mittwoch, 28. Januar 2026, gegen 10:10 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kalkumer Feld in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell