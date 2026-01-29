PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: Rollerfahrer schwer verletzt - 2601101

POL-ME: Alleinunfall: Rollerfahrer schwer verletzt - 2601101
Erkrath (ots)

Am Mittwochmittag, 28. Januar 2026, verlor ein 58-jähriger Rollerfahrer in Erkrath-Hochdahl die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde schwer verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:30 Uhr war der 58-jährige Erkrather mit seiner Piaggio auf der Bessemerstraße in Richtung Timocom Platz unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

