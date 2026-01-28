Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601098

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Montag, 26. Januar 2026, gegen 23 Uhr, bis Dienstag, 27. Januar 2026, gegen 5:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine betreute Wohngruppe an der Langenberger Straße in Höhe der Metallstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten ein Büro nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Dienstagabend, 27. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19:30 und 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hinkesforst in Ratingen-Lintorf eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde unter anderem Silberbesteck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Dienstag, 27. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 8 und 20:45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Rosenweg in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. E wurde Silber- und Goldschmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Dienstag, 27. Januar 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:20 und 20:45 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Hausfeld" in Langenfeld-Richrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und zwei Markenhandtaschen gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell