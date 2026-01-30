POL-ME: Polizei stellt mutmaßlichen Kupferdieb auf frischer Tat - 2601108

Polizei Mettmann

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei in Erkrath am Donnerstagabend, 29. Januar 2026, in einem leerstehenden Haus einen mutmaßlichen Kupferdieb auf frischer Tat stellen konnte.

Das war nach den bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:15 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie auf dem Grundstück eines derzeit unbewohnten Hauses an der Hochdahler Straße eine verdächtige Person bemerkt hatte.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten einen Mann auf der Terrasse des Hauses stellen. Er führte sowohl einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug mit sich, als auch eine Tasche, in der mehrere Kupferrohre und Kupferkabel lagen. Diese hatte der Tatverdächtige zuvor aus dem Einfamilienhaus gestohlen.

Die Polizistinnen und Polizisten stellten das Werkzeug sowie die Tatbeute sicher und leiteten ein Verfahren gegen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen 42-jährigen Deutschen ein. Dieser muss sich nun wegen eines Einbruchdiebstahls verantworten.

