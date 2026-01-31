POL-ME: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt - 2601110

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

In Ratingen wurde am Freitag (30. Januar 2026) eine 90 Jahre alte Fußgängerin von einem Bus der Rheinbahn angefahren und hierbei schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 14:15 Uhr wollte ein 29-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus von der Dorfstraße nach links auf die Brachter Straße abbiegen. Hierbei nahm er eigenen Angaben zu Folge eine 90 Jahre alte Frau im toten Winkel nicht wahr und fuhr der Dame über den Fuß.

Hierbei wurde die Seniorin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.

