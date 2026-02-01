Polizei Mettmann

POL-ME: 52-Jährige nach Farbschmierereien durch Polizei gestellt

Heiligenhaus / Velbert (ots)

Am Samstag, 31. Januar 2026, soll eine alkoholisierte 52-Jährige in Velbert mehrere Fensterscheiben von Geschäften sowie in Heiligenhaus unter anderem Fensterscheiben des Rathauses sowie eine Statue und ein Denkmal mit Farbe beschmiert haben. Die Polizei stellte die Heiligenhauserin und leitete ein Verfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:45 Uhr alarmierten zwei aufmerksame Jugendliche die Polizei, nachdem sie eine Frau beobachtet hatten, die mit Farbe die Fensterscheiben des Rathauses sowie eines Geschäftes mit Farbe beschmierte. Auch eine Statue vor dem Rathaus sowie einen Gedenkstein für die Opfer des Holocaust überzog die Frau mit Farbe.

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei konnte die anschließend flüchtige Tatverdächtige an einer nahegelegenen Bushaltestelle an der Straße Südring antreffen. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die polizeilich bereits in Erscheinung getretene 52-Jährige vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Velbert. Ein Atemalkoholtest verlief bei der Heiligenhauserin mit 1,5 Promille positiv.

Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Frau zuvor auch Fensterscheiben von diversen Geschäften in der Velberter Innenstadt mit Farbe beschmiert hatte.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde die Heiligenhauserin aus dem Gewahrsam entlassen. Sie muss sich nun in gleich mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

