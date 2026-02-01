Polizei Mettmann

POL-ME: 86-Jähriger durch falsche Microsoft-Mitarbeiter betrogen - 2602002

Erkrath (ots)

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, wurde ein 86 Jahre alter Mann Opfer eines Online-Betrugs. Ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft verschaffte sich Zugriff auf den Laptop des Erkrathers und erbeutete einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17 Uhr erschien auf dem Laptop des Seniors die Mitteilung, dass dieser den Microsoft Support kontaktieren solle. Der Erkrather rief die angegebene Nummer an und sprach mit einem vermeintlichen Mitarbeiter von Microsoft. Der Betrüger forderte den 86-Jährigen dazu auf, ihm die Zugangsdaten zum Online-Banking zu geben und verschaffte sich widerrechtlich Zugang zum Konto des Mannes. Er überwies insgesamt einen niedrigen vierstelligen Betrag an ein fremdes Konto.

Als der Senior den Betrug bemerkte, setzte er sich mit seiner Bank in Verbindung, die weitere Überweisungen an den Betrüger stornieren konnten. Der Erkrather erstattete zudem folgerichtig Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt vor der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Wenn Sie telefonisch oder online nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell