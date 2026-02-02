Polizei Mettmann

POL-ME: Innenraumteile aus BMW entwendet - 2602005

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Zwischen Donnerstag, 29. Januar 2026, und Freitag, 30. Januar 2026, entwendeten Unbekannte in Hilden aus dem Innenraum eines BMW offenbar gezielt Fahrzeugteile. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19 Uhr am Donnerstag, 29. Januar 2026, hatte der Fahrzeughalter den BMW X6 in einem Wendehammer an der Händelstraße in Höhe der Hausnummer 34 abgestellt. Als er am folgenden Freitag, 30. Januar 2026, gegen 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Lenkrads, des fest eingebauten Infotainmentsystems samt Navigation, des digitalen Cockpits und der gesamten Mittelkonsole. Die alarmierte Polizei konnte keine Aufbruchspuren an dem BMW feststellen. Der Schaden wird vorläufig auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell