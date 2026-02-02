Polizei Mettmann

POL-ME: Dreijähriger angefahren und schwer verletzt - 2602007

Erkrath (ots)

In Erkrath wurde am Freitag, 30. Januar 2026, ein dreijähriger Junge von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 7:15 Uhr war ein 60-jähriger Erkrather mit seinem VW Caddy auf der Taubenstraße in Richtung Falkenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 64 beabsichtigte er nach rechts in eine Stichstraße der Taubenstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er einen dreijährigen Jungen, der die Straße überquerte und stieß mit ihm zusammen.

Das Kind wurde schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

