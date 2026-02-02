Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602006

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 30. Januar 2026, drangen unbekannte Täter oder Täterinnen zwischen 17:45 Uhr und 21:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße in Langenfeld ein. Sie hebelten eine Terassentür auf, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Samstag, 31. Januar 2026, versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Ludwig-Rosenberg-Straße in Ratingen-Hösel einzudringen. Sie zerstörten insgesamt drei Fensterscheiben im Erdgeschoss und ersten Stock, lösten dabei aber einen Alarm aus und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die herbeigerufene Polizei blieb leider erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am selben Tag drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in eine Wohnung an der Suitbertusstraße ein. Sie verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Freitag, 30. Januar 2026, drangen Unbekannte zwischen 13 Uhr und 23 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Kaldenbergerweg in Mettmann ein. Die Täterinnen oder Täter schlugen ein Kellerfenster ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck sowie einen Laptop. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Freitag, 30. Januar 2026, 19 Uhr, und Sonntag, 1. Februar 2026, 20 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Bürogebäude in Monheim am Rhein ein. Sie erbeuteten in den Räumlichkeiten eines Unternehmens an der Rheinpromenade einen Tresor, in dem sich Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschlüssel sowie zwei Mobiltelefone befanden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell