POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Ketsch (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 20.00 bis 22.00 Uhr, nutzte bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner aus und brach in ein Wohnhaus in der Von-Siemens-Straße ein. Unbekannte Täterschaft gelangte zunächst über das rückwärtige Grundstück auf ein Garagendach und anschließend auf einen im 1 Obergeschoß befindlichen Balkon. Dort hebelte unbekannte Täterschaft die Balkontür auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Hier entwendeten die oder der Unbekannte Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. An der Balkontür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

