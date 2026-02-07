POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Heidelberg (ots) - Unbekannte Täter verübten am späten Donnerstagabend in der Straße Am Taubenfeld einen Blitzeinbruch auf ein Fahrradgeschäft. Die Täter fuhren zunächst gegen 23:40 Uhr rückwärts mit einem hellen Transporter gegen die Schaufensterscheibe des Ladens und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hieraus entwendeten sie in kürzester Zeit mehrere hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von etwa ...

mehr