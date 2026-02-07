POL-MA: Mannheim-Luzenberg: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Mannheimer Luzenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen bei der Kollision ihrer Pkw verletzt. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
