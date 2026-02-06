Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin missachtet Rotlicht und kollidiert mit Straßenbahn; vier Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 49-jährige Autofahrerin gegen 13:25 Uhr die Neckarauer Straße. Im Weiteren beabsichtigte die Frau, im Kreuzungsbereich zur Niederfeldstraße nach links in diese einzubiegen und missachtete dabei das für sie geltende Rotlicht. In der Folge dessen kollidierte das Auto mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 1. Durch den Zusammenstoß wurden vier Fahrgäste in der Straßenbahn leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich Neckarauer Straße / Niederfeldstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde von 13:30 Uhr bis 14:20 Uhr durch Polizeikräfte geregelt. Der Straßenbahnverkehr konnte um 14:07 Uhr wieder freigegeben werden. Das beschädigte Auto wurde am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 14:40 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.

