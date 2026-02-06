PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unbekannte werfen Steine auf fließenden Verkehr - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf am Donnerstag gegen 19:40 Uhr mehrere Steine auf das Auto eines 60-Jährigen. Dieser fuhr mit seinem Hyundai im Stadtteil Neckarstadt die Schafweide in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entlang. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Betroffene sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jessica Bestwina
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:12

    POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9:00 Uhr lenkte ein 50-Jähriger seinen Lkw trotz Verbots von der Mittermaierstraße nach links in die Alte Eppelheimer Straße. Dabei übersah er einen 65-jähriger Radfahrer, der ihm auf der Mittermaierstraße bei grüner Ampel entgegenkam und kollidierte mit diesem. Der 65-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Die Verletzungen wurden medizinisch ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:08

    POL-MA: Heidelberg: Frau in Bus beleidigt - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Dienstag stieg eine 24-Jährige gegen 14:40 Uhr an der Haltestelle Bunsengymnasium mit ihrem Fahrrad in den Bus der Linie 31. Im Eingangsbereich standen zwei Männer, von denen einer der Frau Platz machte, der andere jedoch nicht. Letzterer gab einen Kommentar von sich, den die Frau nicht richtig verstehen konnte, aber auf sich bezog. Als sie nachfragte, kam es zu einem Wortwechsel zwischen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren