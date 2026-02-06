Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unbekannte werfen Steine auf fließenden Verkehr - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf am Donnerstag gegen 19:40 Uhr mehrere Steine auf das Auto eines 60-Jährigen. Dieser fuhr mit seinem Hyundai im Stadtteil Neckarstadt die Schafweide in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entlang. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet weitere Betroffene sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

