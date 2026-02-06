Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer bei Unfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 9:00 Uhr lenkte ein 50-Jähriger seinen Lkw trotz Verbots von der Mittermaierstraße nach links in die Alte Eppelheimer Straße. Dabei übersah er einen 65-jähriger Radfahrer, der ihm auf der Mittermaierstraße bei grüner Ampel entgegenkam und kollidierte mit diesem. Der 65-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Die Verletzungen wurden medizinisch versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

