Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frau in Bus beleidigt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstag stieg eine 24-Jährige gegen 14:40 Uhr an der Haltestelle Bunsengymnasium mit ihrem Fahrrad in den Bus der Linie 31. Im Eingangsbereich standen zwei Männer, von denen einer der Frau Platz machte, der andere jedoch nicht. Letzterer gab einen Kommentar von sich, den die Frau nicht richtig verstehen konnte, aber auf sich bezog. Als sie nachfragte, kam es zu einem Wortwechsel zwischen den beiden. Dabei wurde die 24-Jährige von dem Mann verbal beleidigt. An der Haltestelle Wielandstraße stieg der Mann dann aus. Die 24-Jährige wandte sich an die Polizei, um eine Anzeige wegen Beleidigung zu stellen. Den Tatverdächtigen beschreibt sie wie folgt:

- Scheinbares Alter über 60 Jahre - Leicht korpulente Statur - Graue Haare - Trug eine dunkle Jacke, mutmaßlich mit den Farben grün oder grau - hatte einen Karton mit Coladosen in der Hand

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

