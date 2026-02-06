Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Pforzheim: Verleihung des Verkehrspräventionspreises an gemeinsames Projekt von Polizeipräsidium Mannheim, Kreisverkehrswacht Mannheim und Verein Special Needs e.V.

Mannheim (ots)

Im Rahmen der zweiten Verkehrssicherheitskonferenz, die am 2. und 3. Februar 2026 in Pforzheim stattfand, wurde dem Projekt "Verkehrsschule, Unfalltraining und Fahrradtraining an einem Wochenende kompakt", das in Kooperation zwischen der Verkehrsprävention Mannheim, der Kreisverkehrswacht Mannheim und dem Verein Special Needs e.V. durchgeführt wurde, ein Verkehrspräventionspreis verliehen.

Das gemeinsame Projekt bietet Kindern mit neurologischen oder körperlichen Beeinträchtigungen ein speziell zugeschnittenes Verkehrssicherheitstraining. In einem mehrtägigen Wochenendformat lernen die Kinder mit ihren eigenen Spezialfahrzeugen, Verkehrsregeln, sicheres Verhalten und praktische Fahrfertigkeiten in einem geschützten Umfeld. Ergänzt wird das Angebot durch Erste-Hilfe-Schulungen für Eltern sowie gemeinsame Übungen im Realverkehr. Ziel des Projekts ist es, die Sicherheit, das Selbstvertrauen und die selbstständige Mobilität der Kinder nachhaltig zu stärken. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Projekt erneut durchgeführt.

Weitere Informationen zur Verkehrssicherheitskonferenz und zur Preisverleihung sind unter den folgenden Links abrufbar:

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/vernetzte-verkehrssicherheitsarbeit-im-fokus

https://gib-acht-im-verkehr.de/verleihung-des-verkehrspraeventionspreises-2025/

