Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Ludwigshafen: 18-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer sollte am frühen Freitagmorgen in der Mannheimer Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, flüchtete jedoch vor der Polizei.

Der junge Mann war gegen 1:20 Uhr mit einem Audi in der Straße zwischen den Quadraten E 4 und F 4 in Richtung Rheinbrücke unterwegs. Dabei fiel er einer Polizeistreife aufgrund eines defekten Rücklichts auf und sollte kontrolliert werden. Ihm wurden deutliche Anhaltesignale durch Blaulicht, Leuchtschrift und Lichthupe gegeben. Diese ignorierte der 18-Jährige und gab Gas. Er flüchtete zunächst in Richtung Kurt-Schumacher-Brücke. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf der Brücke beschleunigte der Flüchtende auf eine Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h. Im Rahmen der Verfolgung folgten die Beamten dem Audi bis nach Ludwigshafen, wo der Mann auf die Rheinuferstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke abbog. Nachdem der Audi die Unterführung unter der Kaiser-Wilhelm-Straße durchfahren hatte, verlor der Fahrer aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und blieb schließlich im Grünstreifen, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, stehen. Der Fahrer fuhr zwar mehrere riskante Fahrmanöver, gefährdete nach aktuellem Erkenntnisstand jedoch keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer.

Die 22-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen in Form von Schmerzen im Nacken und am Knöchel. Eine medizinische Betreuung vor Ort war nicht erforderlich.

Bei der weiteren Überprüfung des 18-Jährigen fielen den Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund, jedoch reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis-Produkte. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann das Fahrzeug ohne Wissen und gegen den Willen des Fahrzeughalters in Gebrauch genommen hatte. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gegen den jungen Mann wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung dauern an. Zudem erwarten ihn Bußgelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.

