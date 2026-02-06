PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus Lkw gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ca. 700 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw, der auf einem Supermarktparkplatz in der Straße In den Weinäckern geparkt war. An dem Lkw selbst entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

