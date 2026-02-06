POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus Lkw gestohlen - Zeugenaufruf
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:45 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft ca. 700 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw, der auf einem Supermarktparkplatz in der Straße In den Weinäckern geparkt war. An dem Lkw selbst entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegen.
