PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW flüchtet vor Polizeikontrolle und beschädigt weiteres Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag, den 30.01.2026 gegen 20:45 Uhr flüchtete ein BMW vor einer Polizeikontrolle und beschädigte hierbei ein weiteres Auto. Der Fahrer eines schwarzen 3er oder 5er BMW mit unbekanntem Kennzeichen bog kurz vor einer Kontrollstelle der Polizei in der Augustaanlage nach rechts in die Mollstraße ab. Hier fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit von teilweise über 100 km/h weiter über die Kolpingstraße, Friedrich-Ebert-Brücke, Käfertaler Straße, Zielstraße und weiter in Richtung Herzogenriedstraße. Auf seiner Flucht überholte und gefährdete er mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Er missachtete zudem mehrere rote Ampeln, sowie die Anhaltezeichen des ihn mit Blaulicht und Einsatzhorn folgenden Streifenwagens. Auf der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des städtischen Klinikums touchierte er den vor einer roten Ampel wartenden Mercedes-Benz einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Auf der Zielstraße verlor die Streifenwagenbesatzung den Sichtkontakt zu dem flüchtenden BMW. Die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht führt der Verkehrsdienst Mannheim. Zeugen sowie weitere Geschädigte des Vorfalles werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174 4222 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:45

    POL-MA: Heidelberg: Tesla kollidiert mit Leitplanke

    Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr kollidierte eine 22-jährige Teslafahrerin am Autobahnkreuz Heidelberg mit der Leitplanke und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Die Frau wollte von der A656 auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren, als sie im Kurvenbereich der Auffahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke entstand an dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren