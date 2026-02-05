Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW flüchtet vor Polizeikontrolle und beschädigt weiteres Auto - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag, den 30.01.2026 gegen 20:45 Uhr flüchtete ein BMW vor einer Polizeikontrolle und beschädigte hierbei ein weiteres Auto. Der Fahrer eines schwarzen 3er oder 5er BMW mit unbekanntem Kennzeichen bog kurz vor einer Kontrollstelle der Polizei in der Augustaanlage nach rechts in die Mollstraße ab. Hier fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit von teilweise über 100 km/h weiter über die Kolpingstraße, Friedrich-Ebert-Brücke, Käfertaler Straße, Zielstraße und weiter in Richtung Herzogenriedstraße. Auf seiner Flucht überholte und gefährdete er mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Er missachtete zudem mehrere rote Ampeln, sowie die Anhaltezeichen des ihn mit Blaulicht und Einsatzhorn folgenden Streifenwagens. Auf der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe des städtischen Klinikums touchierte er den vor einer roten Ampel wartenden Mercedes-Benz einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Auf der Zielstraße verlor die Streifenwagenbesatzung den Sichtkontakt zu dem flüchtenden BMW. Die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht führt der Verkehrsdienst Mannheim. Zeugen sowie weitere Geschädigte des Vorfalles werden dringend gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174 4222 in Verbindung zu setzen.

