Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Person leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der K 4122 bei Lampenhain.

Eine 62-jährige Frau war kurz vor 7 Uhr mit ihrem Jeep auf der K 4122 von Schriesheim-Kohlhof in Richtung Lampenhain unterwegs. Aufgrund von Eisglätte fuhr sie dabei mit Schrittgeschwindigkeit. Ein nachfolgender 23-jähriger BMW-Fahrer fuhr der 62-Jährigen auf, wodurch diese mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn gedrückt wurde und an einem abgesägten Baumstamm am Straßenrand zum Stehen kam. Der BMW-Fahrer versuchte daraufhin stark abzubremsen, was aufgrund der eisglatten Fahrbahn jedoch nicht die gewünschte Wirkung zeigte, sodass er mit dem Seat eines entgegenkommenden 55-jährigen Mannes kollidierte.

Die Fahrerin des Seat erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sowohl der Jeep als auch der BMW wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme war die K 4122 vorübergehend voll gesperrt und konnte erst gegen 9:30 Uhr wieder freigegeben werden, nachdem die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei abgestreut worden war.

Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen vor Ort mit drei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Neckargemünd.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

