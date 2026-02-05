PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tesla kollidiert mit Leitplanke

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr kollidierte eine 22-jährige Teslafahrerin am Autobahnkreuz Heidelberg mit der Leitplanke und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Die Frau wollte von der A656 auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren, als sie im Kurvenbereich der Auffahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Durch den Zusammenstoß mit der Leitplanke entstand an dem Tesla ein erheblicher Sachschaden, sodass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

