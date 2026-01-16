Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Westhausen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Skoda, der am Donnerstag auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße geparkt war, wurde in der Zeit von 15:15 Uhr und 15:30 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen erbittet der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363 919040.

Aalen: Unfallflucht

Ein Mercedes Kombi, welcher auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Straße Weiße Steige geparkt war, wurde zwischen Dienstag, 9 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 19:40 Uhr drangen zwei Einbrecher in ein Wohnhaus in der Erhardstraße ein, indem sie auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufhebelten. In der Wohnung wurden danach mehrere Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Unterschneidheim: Fahrradfahrerin gestürzt

Eine 86-jährige Fahrradfahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache auf der Nordhäuser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Bopfingen/Michelfeld: Diebstahl

Zwei Männer entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um ca. 01:50 Uhr aus einem unverschlossenen Hofladen im Michelfeld mehrere Würste, die sich in einem Kühlschrank befanden. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07362 96020.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell