Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Fahrgast wird handgreiflich

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bot ein 38-Jähriger seine Dienste zur privaten Personenbeförderung an. Ein 24-Jähriger nahm um kurz nach 1:00 Uhr den Fahrdienst in Anspruch. Allerdings kam es gegen 1:20 Uhr zu einem Streit, nachdem sich der Fahrgast in der Straße Im Breitspiel im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd plötzlich alkoholbedingt übergeben musste. Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte der Fahrgast trotz des dadurch verschmutzten Innenraums des Autos seine Personalien nicht angeben. Als er sich entfernen wollte, verhinderte der Fahrer dies. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in einen körperlichen Angriff des Fahrgasts, der den 38-Jährigen bei einem Handgemenge schlug und ins Gesicht trat. Der Fahrer wurde durch die Attacke leicht verletzt, musste aber nicht akut medizinisch behandelt werden. Ein Atemalkoholtest beim 24-Jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell