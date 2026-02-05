Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahnfahrer missachtet Haltesignal und kollidiert mit Auto

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen um 08 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Straßenbahnfahrer die Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Universitätsklinikum Mannheim. Ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer war ebenfalls auf der Feudenheimer Straße stadteinwärts unterwegs und beabsichtigte im Weiteren, bei Grün zu wenden, um in die Straße Pfeifferswörth einzufahren. Der Fahrer der Straßenbahn missachtete dabei das für ihn geltende Haltesignal und kollidierte mit dem Peugeot. Der Peugeot wurde nach dem Zusammenstoß abgewiesen und prallte gegen eine Ampel. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden. Der Schienenverkehr konnte gegen 08:45 Uhr wieder freigegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell