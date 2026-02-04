PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich auf dem Nordring ein Unfall, bei dem ein Fahrzeug beteiligt war und im Graben entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Ein 46-jähriger Daihatsu-Fahrer verursachte gegen 00:15 Uhr einen Unfall, als er ersten Ermittlungen zufolge mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn unterwegs war. Verkehrsbedingt bremste der Mann sein Auto und verlor dabei die Kontrolle über dieses, sodass er im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch wurden neben dem Auto auch ein Teil eines Grünstreifens sowie ein Pfosten am Fahrbahnrand beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens liegt bei etwa 4.000 Euro. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät generell zu Folgendem:

   - Fahrzeuge mit Sommerreifen haben ab Temperaturen im einstelligen
     Bereich eine schlechtere Haftung auf der Fahrbahn.
   - Achten Sie bei Ihren Reifen auf eine ausreichende Profiltiefe.
   - Überprüfen Sie die Beleuchtung am Fahrzeug.
   - Wechseln Sie schmierende Scheibenwischerblätter frühzeitig aus.
   - Fügen Sie der Scheibenwischanlage Frostschutzmittel hinzu.
   - Informieren Sie sich frühzeitig über die Witterungsverhältnisse,
     damit Sie entsprechend längere Fahrzeiten einplanen können.
   - Sorgen Sie für freie Sicht - Entfernen Sie vor Fahrantritt Laub 
     und Schmutz von allen Scheiben, Außenspiegeln und Leuchten. 
     Hierbei sollte auch das Dach nicht vergessen werden.
   - Passen Sie Ihr Fahrverhalten und die Geschwindigkeit den 
     Witterungsverhältnissen an.
   - Halten Sie einen höheren Sicherheitsabstand. Vermeiden Sie 
     schnelle und ruckartige Lenkbewegungen, starkes Bremsen und 
     Beschleunigen sowie riskante Überholmanöver.
   - Achtung an Brücken und Bergkuppen - Diese Straßenabschnitte 
     kühlen sich viel schneller ab als andere Bereiche.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

