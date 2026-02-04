PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Abgerissenes Hinterrad verursacht Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der A 6 bei Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, als sich das Hinterrad eines Autos löste.

Ein 33-jähriger Mann war gegen 12:20 Uhr mit seinem BMW auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinfurt und Sinsheim-Süd löste sich aus bislang unbekannten Gründen ein Hinterrad an dem BMW. Das Rad rollte zunächst nach rechts und prallte gegen den Sattelzug eines 36-Jährigen. Im weiteren Verlauf flogen Fahrzeugteile des BMW durch die Luft und beschädigten einen weiteren Sattelzug, mit dem eine 58-jährige Frau unterwegs war.

Der 33-Jährige konnte seinen BMW auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen bringen. Das abgerissene Hinterrad landete etwa 100 Meter weiter im Bereich der Mittelleitplanken.

Da der BMW stark beschädigt und nicht mehr fahrfähig war, musste er abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von über 50.000 Euro.

Alle Beteiligten blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Während der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur vorübergehend gesperrt werden, was jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge hatte.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

