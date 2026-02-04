PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Auto und Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Es ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall, bei dem ein Auto und eine Straßenbahn beteiligt waren.

Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer war mit seiner 18-jährigen Mitfahrerin am Dienstag gegen 18:45 Uhr auf der Straße Grüne Meile in Richtung Langer Anger unterwegs.

An der Kreuzung zur Jensenstraße/Kopernikusstraße bog der Mann nach links in die Jensenstraße ein und übersah dabei eine in die gleiche Richtung, parallel zur Fahrbahn, fahrende Straßenbahn. Der 24-jährige Straßenbahnfahrer konnte eine Kollision mit dem Skoda nicht mehr verhindern. Unweit entfernt von der Straßenbahnhaltestelle Gadamerplatz kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde durch den Zusammenstoß keine Person verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen.

