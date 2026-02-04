Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6209916) ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Wieslocher Straße ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 54-Jähriger gegen 05:45 Uhr mit seinem 33-jährigen Beifahrer in einem Smart unterwegs, als er aus bislang noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 27-Jährigen kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 54-jährige Fahrer schwere Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 27-jährige VW-Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 30.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde an der Unfallstelle ein Sachverständiger für die Rekonstruktion des Unfalls hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten bleibt der Bereich der Unfallstelle weiterhin gesperrt.

