POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - PM 1
Walldorf (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Wieslocher Straße im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hierbei eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Zum Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. Im Zuge der Unfallaufnahme kann es im Bereich der Wieslocher Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
