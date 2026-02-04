PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - PM 1

Walldorf (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Wieslocher Straße im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde hierbei eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Zum Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. Im Zuge der Unfallaufnahme kann es im Bereich der Wieslocher Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 17:32

    POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Tresor entwendet - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt Zutritt zu einem Baumarkt im Grenzhöfer Weg und brach dort zunächst gezielt die Tür des Tresorraums auf. Im Anschluss öffneten die Unbekannten den Tresor vermutlich mit einem Hebelwerkzeug und entwendeten hieraus Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Die ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:31

    POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen E-Scooter aus Supermarkt - Zeugen gesucht

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen E-Scooter aus dem Eingangsbereich eines Supermarkts in der Straße "Im Breiloch". Nach dem Einkauf gegen 20:30 Uhr kehrte der Eigentümer zum Abstellort zurück und stellte fest, dass sein Scooter verschwunden war. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 350 ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:24

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

    Mannheim (ots) - Am Montagmorgen kam es auf dem Kaiserring in Höhe des Quadrats M7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Eine 35-jährige Nissan-Fahrerin fuhr den Kaiserring in Richtung Bahnhof, als nach bisherigen Erkenntnissen eine 44-jährige Fußgängerin die Fahrbahn bei Rotlicht überquerte und von dem Fahrzeug erfasst wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren