Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeugaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von 16.01.2026 bis 17.01.2026 schlugen bislang unbekannte Täter an insgesamt fünf Fahrzeugen die Scheiben ein. Aus einem der Fahrzeuge wurde unter anderem eine Geldbörse entwendet. Die Taten ereigneten sich im Marienpark, in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße sowie in der Bexbacher Straße in Ludwigshafen am Rhein.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, Fahrzeuge stets zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeuginnenraum zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell