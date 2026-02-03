PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Kaiserring in Höhe des Quadrats M7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Eine 35-jährige Nissan-Fahrerin fuhr den Kaiserring in Richtung Bahnhof, als nach bisherigen Erkenntnissen eine 44-jährige Fußgängerin die Fahrbahn bei Rotlicht überquerte und von dem Fahrzeug erfasst wurde. Die 44-jährige Frau stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Schürfwunden zu.

Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am beteiligten Nissan entstand durch den Zusammenstoß kein Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jessica Bestwina
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

