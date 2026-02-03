PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen E-Scooter aus Supermarkt - Zeugen gesucht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen E-Scooter aus dem Eingangsbereich eines Supermarkts in der Straße "Im Breiloch". Nach dem Einkauf gegen 20:30 Uhr kehrte der Eigentümer zum Abstellort zurück und stellte fest, dass sein Scooter verschwunden war. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Kraftahrzeuge und Zweiräder auch beim kurzfristigen Abstellen entsprechend zu sichern.

Weitere Informationen zum Diebstahlschutz finden sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jessica Bestwina
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

