PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Tresor entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt Zutritt zu einem Baumarkt im Grenzhöfer Weg und brach dort zunächst gezielt die Tür des Tresorraums auf. Im Anschluss öffneten die Unbekannten den Tresor vermutlich mit einem Hebelwerkzeug und entwendeten hieraus Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherten die Spuren am Tatort. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 830740 beim Polizeiposten Heidelberg- Wieblingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 16:31

    POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen E-Scooter aus Supermarkt - Zeugen gesucht

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagabend entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen E-Scooter aus dem Eingangsbereich eines Supermarkts in der Straße "Im Breiloch". Nach dem Einkauf gegen 20:30 Uhr kehrte der Eigentümer zum Abstellort zurück und stellte fest, dass sein Scooter verschwunden war. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 350 ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:24

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

    Mannheim (ots) - Am Montagmorgen kam es auf dem Kaiserring in Höhe des Quadrats M7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug. Eine 35-jährige Nissan-Fahrerin fuhr den Kaiserring in Richtung Bahnhof, als nach bisherigen Erkenntnissen eine 44-jährige Fußgängerin die Fahrbahn bei Rotlicht überquerte und von dem Fahrzeug erfasst wurde. ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:22

    POL-MA: Mannheim/BAB6: Verkehrsunfall führt zu hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Am Montagmorgen kam es auf der Autobahn A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Autobahnkreuz Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos beschädigt wurden. Eine 22-jährige Frau fuhr am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr mit einem VW auf der linken der drei Fahrspuren in Richtung Heidelberg. Vor ihr fuhr ein 50-jähriger BMW-Fahrer, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren