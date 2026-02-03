Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Tresor entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18:30 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt Zutritt zu einem Baumarkt im Grenzhöfer Weg und brach dort zunächst gezielt die Tür des Tresorraums auf. Im Anschluss öffneten die Unbekannten den Tresor vermutlich mit einem Hebelwerkzeug und entwendeten hieraus Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherten die Spuren am Tatort. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 830740 beim Polizeiposten Heidelberg- Wieblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell