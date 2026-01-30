Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Carport-Dach in Mülheimer Altstadt in Brand geraten - Keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Mülheim zu einem Brand eines Kleingebäudes in der Mülheimer Altstadt alarmiert. Die Leitstelle entsandte den Löschzug der Feuerwache 1 sowie den Führungsdienst zum Einsatzort.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Dach eines Carports in Flammen stand. Aufmerksame Anwohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die beiden angrenzenden Wohngebäude evakuiert.

Der Brand wurde mit einem Löschrohr bekämpft und rasch unter Kontrolle gebracht. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet, verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. (ALo)

