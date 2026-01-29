Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Aufmerksamer Nachbar verhindert durch schnellen Notruf größeren Schaden

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochabend bemerkte ein aufmerksamer Nachbar eine Rauchentwicklung aus einem Entlüftungsrohr eines Einfamilienhauses an der Straße "Mühlenfeld". Umgehend setzte er über den Notruf 112 einen Notruf ab.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuerwache Heißen sowie ein Löschfahrzeug, einen Rettungswagen und den Führungsdienst der Feuerwache Broich in den Stadtteil Heißen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Aus dem Entlüftungsrohr drang Rauch, zudem war das Erdgeschoss des Einfamilienhauses bereits vollständig verraucht.

Über ein Küchenfenster verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zum Gebäude. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Löschrohr zur Erkundung und Lokalisierung des Brandherdes vor. Parallel dazu durchsuchte ein weiterer Trupp das Gebäude nach möglichen Personen und schuf eine Abluftöffnung. Der Brandherd konnte im Keller des Hauses lokalisiert werden. Dort stand eine Waschmaschine in Brand, die zügig abgelöscht werden konnte. Die Personensuche verlief negativ, es befanden sich keine Personen im Gebäude.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und umfangreicher Lüftungsmaßnahmen ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Der Feuerwehreinsatz konnte nach rund 90 Minuten beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (FLa)

