Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A40

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 05.10 Uhr, wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der A 40 in Fahrtrichtung Essen, im Bereich der Anschlussstelle MH-Winkhausen, alarmiert. Gemeldet wurde ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Kurz vor der Anschlussstelle MH-Winkhausen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW sowie einem LKW. Die drei Fahrzeuginsassen konnten ihre Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen und wurden umgehend rettungsdienstlich gesichtet. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung einer umliegenden Klinik zugeführt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, die Ausbreitung auslaufender Betriebsmittel verhindert sowie der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen auf der A 40. (MSchü)

