FW-MH: Brand in leerstehender Lagerhalle

In einem leerstehenden Gebäude an der Duisburger Straße in Mülheim-Speldorf ist am Abend des 18.01.2026 um 17.58 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Passant hatte das Feuer in der Lagerhalle entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen, der Freiwilligen Feuerwehr Broich, sowie Kräfte des Rettungs- und des Führungsdienstes rückten daraufhin aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um einen Entstehungsbrand handelte. Der in Brand geratene Unrat konnte zügig von einem Trupp unter Atemschutz mithilfe eines Löschrohres gelöscht werden. Anschließend wurden Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen im Gebäude durchgeführt. Es kamen keinen Personen zu Schaden. Nach zirka 45 Minuten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Für die Dauer des Einsatzes war ein Teilabschnitt der Duisburger Straße (zwischen Blötter Weg und Arnoldstraße) voll gesperrt, was zu Beeinträchtigungen des Verkehrs führte. (FHe/TT)

