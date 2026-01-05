Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW gerät auf Parkplatz in Brand

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montag gegen 17:18 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem gemeldeten PKW-Brand auf der Ruhrstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte ein Fahrzeug auf einem Parkplatz brennen, zudem befand sich direkt angrenzend ein weiterer PKW.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der betroffene PKW bereits im Motorraum in Flammen. Um eine Ausbreitung auf das unmittelbar daneben abgestellte Fahrzeug zu verhindern, wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Der Brand wurde zunächst mit einem Strahlrohr und Wasser abgelöscht. Im weiteren Verlauf kam Schaummittel zum Einsatz, um verbleibende Brandherde wirksam zu ersticken.

Personen wurden bei dem Ereignis nicht verletzt. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen und einer abschließenden Kontrolle der Brandstelle wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben.

Der Einsatz dauerte insgesamt rund 60 Minuten. Im Einsatz befand sich das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache Broich.

