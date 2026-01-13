Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Rauchentwicklung in Dümptener Mehrfamilienhaus

Mülheim an der Ruhr (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Montags wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Brandeinsatz im Stadtteil Dümpten alarmiert. Aufmerksame Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Karolinenstraße hatten eine Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung bemerkt und umgehend die Leitstelle informiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Im Bereich der betroffenen Wohnung war deutlicher Brandrauch wahrnehmbar, zudem war das akustische Signal eines ausgelösten Rauchwarnmelders zu hören. Laut Nachbarn war der Bewohner der Wohnung nicht vor Ort. Ein Trupp unter Atemschutz verschaffte sich über den Balkon gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellte sich schnell heraus, dass angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd ursächlich für die starke Rauchentwicklung war. Das Kochgut wurde vom Herd entfernt und der Entstehungsbrand gelöscht.

In der Wohnung wurde keine Person angetroffen. Zur Beseitigung des Brandrauches setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein, um die betroffene Wohneinheit sowie den Treppenraum zu belüften. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Karolinenstraße im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr voll gesperrt werden.

