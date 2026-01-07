Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Fahrzeugbrand in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Dienstag, den 07.01.2026, kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in Mülheim an der Ruhr. Vor einem Mehrfamilienhaus geriet ein geparkter Pkw mit Benzinantrieb aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Der Fahrzeughalter bemerkte das Feuer und setzte umgehend den Notruf ab.

Die Flammen griffen auf ein unmittelbar daneben geparktes Elektrofahrzeug über. Beide Fahrzeughalter befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes vor Ort.

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp ging unter Atemschutz vor. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden, sodass eine weitere Brandausbreitung - insbesondere auf das angrenzende Wohngebäude - verhindert wurde.

Im Anschluss wurden beide Fahrzeuge mithilfe einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Besonderes Augenmerk galt der Hochvoltbatterie des Elektrofahrzeugs. Diese wurde anhand des Rettungsdatenblattes lokalisiert und auf eine mögliche thermische Belastung überprüft. Eine entsprechende Gefährdung konnte ausgeschlossen werden.

Aufgrund der aktuellen Temperaturen und des eingesetzten Löschwassers wurde der betroffene Bereich abgesperrt, um auf die bestehende Rutschgefahr hinzuweisen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, welche die Brandursachenermittlung übernommen hat.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund 45 Minuten. Personen wurden nicht verletzt.(DGo)

