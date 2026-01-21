Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Vermuteter Reizgasaustritt am Berufskolleg - Feuerwehr kontrolliert Bereich

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochvormittag, 21. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 11:34 Uhr zu einem gemeldeten Reizgasaustritt am Berufskolleg an der Lehnerstraße alarmiert. Der Leitstelle wurden zunächst 16 Personen mit Symptomen gemeldet. Vor Ort bestand die Information, dass vermutlich CS-Gas im Foyer versprüht worden sei.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich umgehend gesperrt und durch den Angriffstrupp des Löschzugs kontrolliert. Dabei konnte keine Feststellung gemacht werden. Insgesamt waren 14 Schülerinnen und Schüler betroffen, welche sich zuvor im betroffenen Bereich aufgehalten hatten.

Der Rettungsdienst sichtete und kontrollierte die betroffenen Personen. Eine weitergehende medizinische Behandlung oder ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Anschluss übernahm die Polizei die Einsatzstelle zur weiteren Sachverhaltsklärung.

Im Einsatz waren der Direktionsdienst und der Einsatzleitdienst, ein Notarzt der Feuerwehr, zwei Rettungswagen der Feuerwehr sowie der Löschzug der Feuer- und Rettungswache in Broich. Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten. Der betroffene Bereich blieb während der Maßnahmen gesperrt.

