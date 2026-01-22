Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der Bergstraße

Mülheim an der Ruhr

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 22.01.2026, wurde die Feuerwehr Mülheim gegen 02:00 Uhr zu einem Alleinunfall auf die Bergstraße alarmiert. Ein PKW war dort aus bislang ungeklärter Ursache verunfallt und blockierte die Fahrbahn.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, bestehend aus einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Rettungswagen, bestätigte sich die gemeldete Lage: Das Fahrzeug stand quer auf der Straße und versperrte die Fahrspuren. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zwei Personen im Fahrzeug. Während ein Insasse das Geschehen nach erster Sichtung unverletzt überstand, zog sich die zweite Person Verletzungen zu, die eine medizinische Versorgung notwendig machten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten umgehend die Unfallstelle ab, während das Rettungsdienstpersonal parallel dazu die medizinische Erstversorgung des Verletzten übernahm. Zur weiteren Diagnostik und Behandlung, wurde der Patient in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der rettungstechnischen Maßnahmen sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei musste die Bergstraße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt werden. Aufgrund der nächtlichen Uhrzeit kam es jedoch nur zu geringfügigen Behinderungen für den fließenden Verkehr. (TRu)

