FW-MH: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A40 - überschlagenes Fahrzeug stand wieder auf den Reifen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagabend, 25. Januar 2026, gegen 22:12 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A40 alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte sich ein Fahrzeug in Fahrtrichtung Duisburg kurz vor der Abfahrt Winkhausen/Borbeck überschlagen haben.

Vor Ort bestätigte sich, dass sich ein Pkw überschlagen hatte, zum Zeitpunkt des Eintreffens jedoch wieder auf den Reifen stand. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. In einem der Pkw befand sich noch eine Person, die nach Eintreffen der Einsatzkräfte umgehend durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Technische Maßnahmen zur Rettung von Personen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen verletzt. Drei Verletzte wurden nach der Erstversorgung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Das zweite beteiligte Fahrzeug wurde zur Sicherung der Unfallstelle auf den Standstreifen geschoben.

Im Einsatz waren der Direktionsdienst und der Einsatzleitdienst, das Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwache Heißen, der Rüstwagen der Feuerwache Broich, drei Rettungswagen sowie ein Notarzt der Feuerwehr. Der Einsatz dauerte rund 60 Minuten.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

