Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfeleistung nach Großbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: S3

Meldebild: Überörtliche Hilfeleistung

Datum: 22.12.2025

Uhrzeit: 12:47 Uhr

Einsatzort: Hafen Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Bereitschaft 1 Bezirksregierung Düsseldorf

Die Bereitschaft 1 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde am Montagmittag zur überörtlichen Hilfeleistung in das Hafengebiet der Stadt Krefeld alarmiert. Dort war es in den frühen Morgenstunden zu einem Großbrand gekommen.

Einsatzkräfte der Einheit Menzelen machten sich mit dem Mehrzweckfahrzeug auf dem Weg. Ab Moers bzw. Duisburg wurde der Bereitstellungsraum im Bereich des Krefelder Hafengebietes angefahren. Zusammen mit weiteren Einsatzkräften und Einsatzmitteln unter anderem aus Rheinberg, Xanten und Neukirchen-Vluyn wurden die Nachlöscharbeiten sichergestellt.

Die eingesetzten Kräfte waren gegen Mitternacht zurück in der Gemeinde.

Entsprechende Pressemitteilungen der Feuerwehr Krefeld sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/115878

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell